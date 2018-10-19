Скворцова рассказала о состоянии эвакуированных из Керчи в Москву

Состояние некоторых пострадавших при стрельбе в керченском колледже, эвакуированных в Москву, начало улучшаться. Об этом сообщила глава Минздрава Вероника Скворцова, передает РИА «Новости».

«Можно сказать, что состояние ни у кого не хуже, оно наоборот стабилизировалось и с некоторыми признаками улучшения у больных, находящихся в крайне тяжелом состоянии», — сообщила Скворцова.

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По ее словам, с теми пострадавшими, которые находятся в сознании, работают психологи с момента госпитализации. Министр добавила, что в столицу приезжают и родственники эвакуированных, им также окажут психологическую помощь.

Ранее сообщалось, что более 20 тысяч человек пришли проститься с жертвами трагедии в Керчи.

17 октября в Керченском политехническом колледже произошли стрельба и взрыв. Погиб 21 человек, около 50 получили ранения, некоторые до сих пор находятся в тяжелом состоянии. Подозреваемый — 18-летний студент колледжа Владислав Росляков. Он покончил с собой.