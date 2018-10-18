Навальный согласился на дуэль с Золотовым

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Основатель ФБК Алексей Навальный принял вызов на дуэль от главы Росгвардии Виктора Золотова. Об этом он заявил в ролике, опубликованном на YouTube-канале.

В сентябре Золотов опубликовал видеообращение к Навальному, в котором вызвал его на дуэль и пригрозил сделать из него «сочную отбивную». Таким образом глава Росгвардии отреагировал на публикацию ФБК о том, что продукты для ведомства закупаются по ценам выше рыночных.

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Навальный, который вышел на свободу 13 октября спустя 50 суток заключения, дал свое согласие.

По его словам, человек, которого вызвали на дуэль, выбирает место и оружие. Навальный заявил, что готов «сразиться» с Золотовым на дебатах.

«Наша с вами дуэль состоится в виде дебатов в прямом эфире Первого канала. Или второго канала. Или любого другого федерального канала», — сказал он.

В противном случае дебаты могут пройти на «этом YouTube-канале», добавил Навальный. Он также дал Золотову неделю для ответа.