Аксенов назвал размер выплат семьям погибших в керченском колледже

Семьи погибших в результате инцидента в Керченском политехническом колледже получат по миллиону рублей, семьи пострадавших — по 500 тыс. руб. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что средства взяты из федеральной казны.

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«Один миллион [руб.] — семьям погибших и 500 тысяч [руб.] — семьям пострадавшим. Это средства из федерального бюджета, средства должны поступить на счета уже сегодня», — сказал Аксенов.

В среду, 17 октября, в Керченском политехническом колледже колледже произошли взрыв и стрельба, погибли 20 человек. В нападении подозревается 18-летний студент колледжа Владислав Росляков, он покончил с собой.

Власти Крыма опубликовали официальный список погибших.