Названо число пострадавших при атаке на керченский колледж

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщила, что по состоянию на утро 18 октября в больницах находятся 44 пострадавших при атаке на колледж в Керчи, передает РИА «Новости».

По ее словам, 10 человек находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

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«В стационарах остается 44 человека. Средней тяжести — 34 человека, семь — крайне тяжелых, три тяжелых», — сказала Скворцова.

Ранее был опубликован официальный список погибших в керченском колледже.

В среду, 17 октября, в Керченском политехническом колледже колледже произошли взрыв и стрельба, погибли 20 человек. В нападении подозревается 18-летний студент колледжа Владислав Росляков, он покончил с собой.