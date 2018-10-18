Лавров рассказал об ответе Лондона на запрос о взаимной помощи по «делу Скрипалей»

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что Великобритания ответила отказом на запрос Следственного комитета о взаимной помощи в расследовании «дела Скрипалей», передает РИА «Новости».

«Мы направили запрос нашего Следственного комитета в соответствующие структуры Англии о необходимости задействовать положения о взаимной помощи по уголовным делам», — заявил Лавров в интервью RT France, Paris Match и Figaro.

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По его словам, это произошло несколько месяцев назад.

«Несколько дней назад поступил ответ, в котором официально написано, что по соображениям национальной безопасности Великобритания не может предоставить нам помощь по данному конкретному уголовному делу, связанному с судьбой граждан Российской Федерации», — пояснил Лавров.

Ранее официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что у российского внешнеполитического ведомства нет информации относительно отравленных в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.