Лавров рассказал об ответе Лондона на запрос о взаимной помощи по «делу Скрипалей»
Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что Великобритания ответила отказом на запрос Следственного комитета о взаимной помощи в расследовании «дела Скрипалей», передает РИА «Новости».
«Мы направили запрос нашего Следственного комитета в соответствующие структуры Англии о необходимости задействовать положения о взаимной помощи по уголовным делам», — заявил Лавров в интервью RT France, Paris Match и Figaro.
По его словам, это произошло несколько месяцев назад.
«Несколько дней назад поступил ответ, в котором официально написано, что по соображениям национальной безопасности Великобритания не может предоставить нам помощь по данному конкретному уголовному делу, связанному с судьбой граждан Российской Федерации», — пояснил Лавров.
Ранее официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что у российского внешнеполитического ведомства нет информации относительно отравленных в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.