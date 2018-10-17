В Керчи началось опознание погибших при стрельбе в колледже

Представитель оперативного штаба на месте происшествия в Керчи сообщил, что тела всех 19 погибших в результате взрыва и последующей стрельбы доставлены в городской морг, передает РИА «Новости».

По его словам, в настоящее время идет опознание личностей жертв трагедии.

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«В городской морг Керчи доставили тела 19 погибших», — сказал представитель.

Он также отметил, что на месте опознания работают психологи.

Инцидент произошел в здании политехнического колледжа в Керчи около 12.00 мск. Первоначально сообщалось о взрыве неустановленного взрывного устройства, затем следователи уточнили, что погибшие скончались от огнестрельных ранений. Организатор атаки покончил с собой.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов уточнил данные о погибших и пострадавших в результате трагедии в Керчи.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий в Керчи.