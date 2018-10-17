СК уточнил число погибших в колледже в Керчи

В результате инцидента в колледже в Керчи погибли 17 человек, сообщается на сайте Следственного комитета.

Отмечается, что в результате осмотра тел следователи установили, что погибшие скончались от огнестрельных ранений. В связи с этим уголовное дело больше не расследуется как теракт.

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«Уголовное дело, возбужденное по ст.205 УК РФ, переквалифицировано на ч.2 ст.105 УК России (убийство двух и более лиц общеопасным способом)», — говорится в сообщении.

Ранее СК сообщил об установлении личности подозреваемого в стрельбе и взрыве в колледже Керчи.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий в Керчи.