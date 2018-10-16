В Омске загорелись буксиры-толкачи

В Омске на площади около тысячи кв. м загорелись два буксира-толкача, сообщается на сайте управления МЧС по региону.

Отмечается, что возгорание произошло на ул. Электрификаторов, сообщение о нем поступило в 03.19 (0.19 мск). Звонившие сообщили, что загорелся буксир-толкач типа ОТА.

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«К моменту прибытия пожарных на место происшествия пламя перекинулось на рядом стоящее аналогичное судно… Площадь пожара составила 1000 кв. м», — сообщили в региональном управлении МЧС.

По данным ведомства, оба буксира находятся на берегу для последующего распила.

Подчеркивается, что пожар тушат 62 спасателя при участии 16 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Москве на набережной загорелся корабль.