Al Jazeera: Турция нашла доказательства смерти Джамаля Хашукджи

Генпрокуратура Турции располагает доказательствами убийства саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом сообщает телеканал Al Jazera со ссылкой на источник в ведомстве.

По данным источника, в генпрокуратуре нашли доказательства, которые говорят об убийстве журналиста в турецком генеральном консульстве Саудовской Аравии. Подчеркивается, что сообщения об убийстве Хашукджи в генконсульстве поступали и ранее, однако теперь они официально подтверждены.

Ранее телеканал CNN сообщал, что Саудовская Аравия объявит о смерти Хашукджи.