После атаки кенгуру трем австралийцам понадобилась помощь медиков

В австралийском штате Квинсленд три человека пострадали в результате нападения кенгуру. Об этом пишет The Sydney Morning Herald.

Согласно имеющейся информации, животное напало на мужчину, который пытался его покормить. Его 64-летняя жена Линда Смит, ухаживающая за кенгуру в дикой природе, хотела помочь мужу, но тоже пострадала: у нее порезы на руках и ногах, перелом нескольких ребер и травма грудины. Ее мужа госпитализировали с рваными ранами. Сын также пострадал в результате инцидента, когда попытался помочь матери.

Реклама

«(Сотрудники скорой помощи) по прибытии были шокированы тем, что им пришлось столкнуться с такими серьезными ранениями», — рассказал представитель скорой помощи.

Ранее в Подмосковье в поселке Быково заводчицу насмерть загрызли две собаки.