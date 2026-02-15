Размер шрифта
Кая Каллас объявила общий сбор европейцев в Мюнхене словами героя Marvel

Каллас обратилась к европейцам с призывом из киновселенной Marvel
Peter Kneffel/Global Look Press

Глава европейской дипломатии Кая Каллас, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, обратилась к собравшимся на мероприятии фразой персонажа киновселенной Marvel. Трансляция ее выступления велась на сайте форума.

«Европейцы, общий сбор! — и позвольте мне еще раз почерпнуть вдохновение из вселенной Marvel», — произнесла дипломат.

Она заявила, что «героев делают пути, которые они выбирают, а не силы, которыми они наделены», и в этом контексте обозначила путь Европы — защищать Европу, обеспечивать безопасность ее соседей, в частности Украины, и настраивать международное партнерство.

Каллас перефразировала слова героя из персонажей Marvel — она звучит как «Мстители, собирайтесь!» («Avengers, assemble!»).

Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, говоря на Мюнхенской конференции по безопасности о необходимости европейских стран защищать друг друга, вспомнила крылатое выражение, более известное как девиз мушкетеров из романа Александра Дюма.

Ранее спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев проиллюстрировал отставку в правительстве Британии цитатой из песни Queen.
 
