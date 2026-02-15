Фитнес-тренер объяснил, почему возникает одышка при подъеме на лестнице

Если у человека возникает одышка при быстрой ходьбе или при подъеме на лестнице, не всегда причиной этому слабое сердце, возраст и плохие легкие, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» тренер-нутрициолог загородного клуба «Лапино Фитнес» Юрий Брабечан. По его словам, лишний вес в большинстве случаев мешает людям полноценно дышать.

«Дышим мы не только грудной клеткой, но и диафрагмой, куполообразной мышцей между грудной и брюшной полостью. При вдохе она опускается, легкие расправляются, мы набираем воздух. Когда есть избыток жира в области живота в виде висцерального жира вокруг органов, на боках и спине, на груди, возникает несколько проблем. Живот и внутренний жир буквально давят снизу на диафрагму. Ей сложнее опуститься, вдох становится более поверхностным. Жировая ткань на груди и спине снижает подвижность грудной клетки. Ребра не раскрываются так, как должны. Вы как будто все время дышите не полными легкими. В покое это еще терпимо, а при нагрузке вроде подъема по лестнице, быстрой ходьбы или тренировки становится заметно: воздуха начинает не хватать», — сказал он.

Фитнес-тренер объяснил, откуда возникает ощущение паники при дыхании. Брабечан пояснил, как влияет лишний вес на организм.

«Сердцу приходится качать кровь через лишнюю территорию. Чем больше масса тела, тем больше тканей нужно снабдить кислородом, больше объем работы у сердца и выше пульс даже при небольшой нагрузке. Сердцу сложнее, дыхание учащается, но из-за механических ограничений легкие не могут эффективно подхватить этот запрос. Человек ощущает одышку, учащенное дыхание, иногда даже легкую панику с чувством, что как будто не могу вдохнуть нормально. При выраженном лишнем весе увеличивается объем мягких тканей в области шеи и горла, нагрузка на дыхательные пути в положении лежа. Итог: сильный храп, эпизоды остановки дыхания во сне, апноэ, ночные пробуждения от ощущения, что перестал дышать. Днем это выливается в постоянную усталость, плохую концентрацию и ощущение, что я все время как будто не высыпаюсь и не могу нормально вдохнуть», — пояснил он.

Тренер рассказал, как побороть перечисленные симптомы. При снижении процента жира диафрагме становится проще двигаться и улучшается дыхание.

«Грудная клетка становится подвижнее, уменьшается жировая прослойка, легче расширить грудную клетку при вдохе. Снижается нагрузка на сердце, оно качает кровь через меньшее количество жировой ткани, пульс в покое и при нагрузке становится ниже, одышка на тех же действиях вроде лестницы, прогулки или тренировки заметно уменьшается. Уменьшается хроническое воспаление и отеки, ткани работают эффективнее, дыхательные пути становятся свободнее, улучшается общее самочувствие и уровень энергии. Меньше храпа и проблем с дыханием во сне. Часть людей, снизив вес, реально отмечают: перестал так сильно храпеть, стал лучше высыпаться, утром нет чувства удушья или разбитости», — заключил он.

