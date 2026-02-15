Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

Рубио объяснил, почему его не было на встрече по Украине в Мюнхене

Рубио оправдал пропуск встречи по Украине в Мюнхене сирийскими переговорами
Liesa Johannssen/Reuters

Причиной отсутствия госсекретаря США на встрече по Украине в Мюнхене было его участие в переговорах по Сирии, заявил он сам на пресс-конференции со словацким премьер-министром Робертом Фицо в Братиславе. Фрагменты выступления главы Госдепа приводит РИА Новости.

Глава Госдепартамента подчеркнул, что американская сторона участвует во множестве встреч, посвященных обсуждению урегулирования ситуации на Украине, и мюнхенская была лишь одной из них.

«Причина, по которой мы не смогли пойти на ту встречу с четырьмя другими европейскими странами, заключается в том, что мы встречались с Сирией и курдами. Я просто не мог придумать, как мне оказаться в двух местах одновременно», — пояснил Рубио.

Он напомнил, что недавно Вашингтон заключил соглашение с новым правительством Сирии и командованием курдских «Сирийских демократических сил», а теперь работает над договоренностями с друзами, бедуинами, алавитами и другими «элементами очень разнообразного сирийского общества».

Встреча по Украине с участием главы Еврокомиссии и лидеров европейских стран — Финляндии, Германии и Польши — состоялась на полях Мюнхенской конференции по безопасности 13 февраля. Рубио на ней не было. The Financial Times со ссылкой на американского чиновника сообщила, что причиной его отсутствия стал плотный график. При этом позже госсекретарь США провел двусторонние переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудил украинское урегулирование с лидерами стран G7.

Ранее СМИ выяснили причину отказа премьера Италии Мелони от участия в Мюнхенской конференции.
 
Теперь вы знаете
Всевластный Папа и чистилище: чем католицизм отличается от православия. Объясняем простыми словами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!