Рубио объяснил, почему его не было на встрече по Украине в Мюнхене

Причиной отсутствия госсекретаря США на встрече по Украине в Мюнхене было его участие в переговорах по Сирии, заявил он сам на пресс-конференции со словацким премьер-министром Робертом Фицо в Братиславе. Фрагменты выступления главы Госдепа приводит РИА Новости.

Глава Госдепартамента подчеркнул, что американская сторона участвует во множестве встреч, посвященных обсуждению урегулирования ситуации на Украине, и мюнхенская была лишь одной из них.

«Причина, по которой мы не смогли пойти на ту встречу с четырьмя другими европейскими странами, заключается в том, что мы встречались с Сирией и курдами. Я просто не мог придумать, как мне оказаться в двух местах одновременно», — пояснил Рубио.

Он напомнил, что недавно Вашингтон заключил соглашение с новым правительством Сирии и командованием курдских «Сирийских демократических сил», а теперь работает над договоренностями с друзами, бедуинами, алавитами и другими «элементами очень разнообразного сирийского общества».

Встреча по Украине с участием главы Еврокомиссии и лидеров европейских стран — Финляндии, Германии и Польши — состоялась на полях Мюнхенской конференции по безопасности 13 февраля. Рубио на ней не было. The Financial Times со ссылкой на американского чиновника сообщила, что причиной его отсутствия стал плотный график. При этом позже госсекретарь США провел двусторонние переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудил украинское урегулирование с лидерами стран G7.

Ранее СМИ выяснили причину отказа премьера Италии Мелони от участия в Мюнхенской конференции.