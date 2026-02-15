На востоке Китая взорвался магазин фейерверков, есть жертвы

В Китае при взрыве в магазине пиротехники погибли восемь человек

В Китае по меньшей мере восемь человек погибли при взрыве в магазине пиротехники, еще двое получили ожоги, передает Центральное телевидение Китая (CCTV).

В материале уточняется, что инцидент произошел в уезде Дунхай в восточной провинции Цзянсу. Один из местных жителей неправильно запустил фейерверк у магазина. Это привело к взрыву и возгоранию. Пожарные потушили огонь за полтора часа. Полиция задержала ответственных за случившееся.

В январе взрыв произошел на фабрике фейерверков в районе Дон Чеди в тайской провинции Супханбури. В результате ЧП пострадали женщина и трое мужчин. Одного из них спасти не удалось, остальных доставили в ближайшую больницу.

Одноэтажное здание фабрики оказалось полностью разрушено. Кроме того, повреждения получили два расположенных рядом строения. Выяснилось, что фабрика имела лицензию на производство фейерверков, но срок ее действия истек за год до инцидента.

Ранее телеведущая потеряла глаз из-за взорвавшегося в доме фейерверка.