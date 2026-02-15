В ряде городов Ставрополья ограничат подачу воды

Подачу воды ограничат в ряде крупных городов Ставрополья для устранения аварии

Ессентуки, Железноводск, Лермонтов, Пятигорск, Минераловодский и Предгорные округа Ставрополья останутся на сутки без воды для устранения аварии на магистральном водоводе в Предгорном округе. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Владимир Владимиров.

По его словам, ремонтные работы начнут выполнять в 22:00 мск.

«Чтобы максимально быстро вернуть людям воду, при необходимости задействуем дополнительные краевые резервы», — написал губернатор.

До этого сообщалось, что город Кизел Пермского края остался без воды из-за аварии на магистральном трубопроводе.

Как уточнил глава города Андрей Родыгин, вода будет подаваться потребителям по графику утром и вечером: с 6 до 9, и 18 до 22 часов по местному времени.

Также в Подольске Московской области в период холодов произошли массовые отключения отопления и воды. Городские службы привели в режим повышенной готовности из-за морозов.

30 января в Кировском районе Санкт-Петербурга теплоснабжение ограничили в 71 доме из-за аварии на трубопроводе.

Ранее в самарском детсаду прорвало трубу отопления.