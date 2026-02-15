Аэропорт Нижнего Новгорода приостановил полеты

В Нижнем Новгороде временно ограничили работу аэропорта Чкалов для обеспечения безопасности полетов. Об этом написал в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, с 17:46 аэропорт прекратил принимать и отправлять рейсы.

До этого аналогичные меры на полчаса вводил столичный аэропорт Домодедово.

На этом фоне мэр Москвы Сергей Собянин заявил о ликвидации четвертого БПЛА противника, летевшего к столице. Первые два были ликвидированы в 12:40, еще один — в 12:50. Специалисты экстренных служб прибыли туда, где упали обломки дронов.

А российское министерство обороны заявило, что средства ПВО за четыре часа уничтожили над четырьмя регионами страны более 100 беспилотников ВСУ самолетного типа.

Ранее пассажир на 41 день застрял в аэропорту из-за невозможности улететь.