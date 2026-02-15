Размер шрифта
Армия

На Кубани потушили первый очаг пожара после ночного удара БПЛА

На Кубани ликвидирован первый очаг пожара после ночной атаки дронов
Ekaterina Sychkova/Global Look Press

В кубанском поселке Волна потушили один из двух очагов пожара после ночного налета БПЛА, сообщил в Telegram-канале оперштаб Краснодарского края.

Там уточнили, что второй очаг все еще тушат. На 17:00 огнем по-прежнему было охвачено около 2 тыс. «квадратов». В борьбе с огнем задействовали 74 пожарных и 28 единиц техники.

До этого губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что при ночной атаке БПЛА были повреждены терминалы черноморского порта Тамань, находящегося в поселке Волна. Чиновник назвал ситуацию в населенном пункте самой сложной. Кроме терминалов, там были повреждены резервуар с нефтепродуктами и склад.

По его словам, два жителя края госпитализированы после ранений. При налете в Сочи урон получил и частный жилой дом. Также пострадала котельная в селе Юровка. Из-за ударов на Кубани возникли два пожара. Оперштаб региона сообщал, что суммарная площадь двух очагов возгораний, возникших в поселке Волна в результате ночной атаки, составляла 2,2 тыс. кв. м.

Ранее неизвестный дрон ликвидировал лидера ИГ (организация запрещена в России).
 
