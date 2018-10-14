Более 50 человек заразились вирусом Зика в Индии

Число случаев заражения человека вирусом Зика в штате Раджастан на севере Индии достигло 55 человек. Об этом пишет The Indian Express.

В издании рассказали, ссылаясь на данные от местных властей, что первый случай заражения был зафиксирован 23 сентября. Также известно, что среди инфицированных есть 11 беременных женщин. Отмечается, что большинство заразившихся проживают в пределах одного района города Джайпура.

В начале года Роспотребнадзор предупредил о переносчиках лихорадки Зика в Турции.