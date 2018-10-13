Александрийский патриарх может посетить Москву и Стамбул как посредник

Патриарх Александрийский и всея Африки Феодор II может выступить посредником для урегулирования конфликта вокруг Церкви Украины,передает РИА «Новости».

Как сообщил настоятель греческой православной церкви в городе Думьят в Египте епископ Пантелеймон, Феодор II может посетить Стамбул и Москву для встречи с константинопольским патриархом и московским патриархом Кириллом.

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«Мы сожалеем о попытках отделить украинскую Церковь от Московского патриархата. Мы знаем о решениях Синода в Стамбуле и о продолжении курса на отделение. Эти решения не были одобрены Александрийской православной церковью», — сказал епископ Пантелеймон.

Патриарх Александрийский и всея Африки в рамках конфликта вокруг Украинской церкви некоторое время назад уже побывал на Украине.