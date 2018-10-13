Опубликовано видео ликвидации двух сторонников ИГ в Дагестане

Национальный антитеррористический комитет (НАК) опубликовал видео операции по ликвидации двух боевиков «Исламского государства» (организация запрещена в России) в Дагестане.

На кадрах оперативной съемки показан штурм дома, в котором укрывались террористы. Вокруг строения размещена военная техника и отряды силовиков, ведущие перестрелку с боевиками.

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Ранее сообщалось, что силовики НАК в Хасавюртовском районе Дагестана убили двух боевиков, которые связаны с террористической группировкой «Исламское государство».

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.