В Москве подожгли храм в честь иконы «Умягчение злых сердец»

Неизвестный проник на территорию храма в Ухтомке, где совершил поджог самого храма и расположенной рядом воскресной школы, сообщили в Синодальном отделе по церковной благотворительности и социальному служению Московского патриархата со ссылкой на пресс-службу Восточного викариатства, передает РИА «Новости».

«В ночь с 12 на 13 октября злоумышленник проник на территорию храма в Ухтомке, совершил поджог временного деревянного храма в честь иконы Божией матери «Умягчение злых сердец» и расположенной рядом воскресной школы. Благодаря тому, что сторож вовремя вызвал пожарный расчет, основное здание храма не пострадало, а полностью выгорели два класса воскресной школы и пристройка к церкви», — рассказали в синодальном отделе.

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По словам настоятеля деревянного храма «Умягчение злых сердец» иерея Федора Яновского, на записях камер слежения видно, что в 3.50 посторонний человек в маске, с рюкзаком и двумя бутылками в руках облил наружные стены храма и школы, после чего поджег их и скрылся.

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