Киевский патриархат сообщил о двух важных решениях Синода по Украине

В пресс-службе Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) заявили, что Синод Константинопольского патриархата на своем заседании рассматривает два вопроса важных для Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, Синод обсуждает снятие анафемы с главы УПЦ КП Филарета и признание «незаконной аннексию» Киевской Митрополии в 1686 году.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что Константинопольский патриарх Варфоломей притязает на «вселенскую власть».