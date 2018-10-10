В ЕС запретят пластиковую посуду

Комитет Европарламента по окружающей среде по результатам голосования одобрил запрет на использование пластиковых изделий, в том числе посуды, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Европарламента.

Как отмечается, запрет вступит в силу в 2021 году.

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«Одноразовые пластиковые изделия, на которые приходится более 70% морского мусора, будут запрещены в рамках планов, поддержанных в комитете по окружающей среде», — говорится в сообщении.

При этом подчеркивается, что для изделий из пластика, которым в Евросоюзе нет аналога, сделают исключение. Их использование планируется сократить к 2025 году.

Доклад будет вынесен на голосование пленарной сессии Европарламента 22-25 октября.

Ранее сообщалось, что в ЕС запретили ввозить для личного пользования мясо и молоко.