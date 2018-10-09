В Якутске самолет укатился за пределы взлетно-посадочной полосы

В якутском аэропорту самолет Sukhoi Superjet 100 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Росавиации.

Согласно имеющейся информации, речь идет о воздушном судне компании «Якутия», которое выполняло полет из Улан-Удэ в Якутск. В 21.21 мск самолет приземлился в аэропорту Якутска, а затем выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

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Уточняется, что в результате инцидента подломились основные опоры шасси, но никто из пассажиров и членов команды не пострадал. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что два пассажирских самолета столкнулись в подмосковном аэропорту Жуковский.