В Рязани горит академия ФСИН

ВГТРК

В Рязани загорелся учебный корпус академии ФСИН, сообщает РИА «Новости».

По информации МЧС, очаг пожара находится на шестом этаже здания.

Сообщается о сильном задымлении.

Площадь пожара уточняется.

6 октября в Москве из-за пожара эвакуировали институт законодательства.