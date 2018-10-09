Песков отреагировал на новые публикации СМИ о деле Скрипалей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль отказывается комментировать новые сообщения СМИ, касающиеся дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, передает РИА «Новости».

« Никакой информацией по официальным каналам представлено не было и не представлена до сих пор. Оперировать информацией, которая поступает по каналам СМИ, мы не можем и не хотим. Тем более мы не будем дальше вторгаться в какие-то объяснения, разъяснения или комментарии по тем темам, которые вбрасываются в СМИ», — сказал Песков.

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Он, в частности, подчеркнул то, что российская сторона изначально обращалась к Великобритании с просьбой о предоставлении информации по этому делу.

«Я не буду говорить, из чего исходит Кремль», — добавил Песков.

Песков отметил, что Кремль будет придерживаться позиции, которая заключается в отказе от продолжения «каких-то дискуссий по каналам средств массовой информации или различных общественных исследовательских организаций».

Ранее СМИ писали, что обвиняемый по делу Скрипалей работал сельским диджеем.