Два самолета столкнулись в аэропорту Жуковский

Два пассажирских самолета столкнулись в подмосковном аэропорту Жуковский, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Сообщается, что самолет авиакомпании «Икар» при заруливании на стоянку задел находившийся на стоянке самолет «Уральских авиалиний».

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В результате инцидента у самолета оказалась повреждена правая половина руля высоты.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщила, что в результате столкновения никто не пострадал. В ведомстве пояснили, что в целях установления причин инцидента, проводится проверка.