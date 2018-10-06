Полиция Германии осушит озеро в поисках женского трупа

В немецком районе Остерхольц в Нижней Саксонии приступили к осушению озера Титьензе в рамках расследования исчезновения женщины четверть века назад, передает телеканал NDR.

Как отмечается, полиция надеется найти на дне озера останки пропавшей в 1993 году женщины и орудие убийства. Предполагается, что жертва была убита из пистолета, который подозреваемый взял у своего отца за два года до преступления.

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По данным следствия, убить женщину мог ее 58-летний сожитель, от которого она незадолго до смерти собиралась уйти.

По предварительным оценкам, на работы по осушению озера потребуется от трех до пяти дней, за это время в соседнее озеро Везер будет откачано около 35 млн тонн воды. По завершении работы полицейских воду планируется перелить обратно в Титьензе.

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