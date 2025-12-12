На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Евросоюзе бессрочно заморозили активы России

Совет Евросоюза запретил отдавать замороженные активы России
true
true
true
close
Jana Rodenbusch/Reuters

Совет Европейского союза (ЕС) запретил передавать России ее активы, которые были заморожены на территории ЕС. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте совета.

Из заявления следует, что запрет продлится до тех пока, «пока сохраняется риск ухудшения экономической ситуации в ЕС». При этом в рамках ограничений в Евросоюзе ввели запрет на любые переводы активов и резервов Центрального банка России, в том числе юридических лиц и органов, действующих от лица регулятора.

Накануне агентство Reuters сообщило, что послы стран — членов ЕС начали письменную процедуру для принятия официального решения Совета ЕС о долгосрочном замораживании российских активов. В статье уточнялось, что этот шаг должен помочь «подготовить почву» для их использования в интересах Украины.

12 декабря глава Евросовета Антониу Кошта сообщил, что российские активы в Евросоюзе будут заморожены до выплат Украине со стороны РФ.

Ранее Захарова одним словом отреагировала на решение ЕК о заморозке активов России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Невероятно заразен. Откуда берется «зимний кишечный грипп» и как его лечить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами