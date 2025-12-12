В Евросоюзе бессрочно заморозили активы России

Совет Европейского союза (ЕС) запретил передавать России ее активы, которые были заморожены на территории ЕС. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте совета.

Из заявления следует, что запрет продлится до тех пока, «пока сохраняется риск ухудшения экономической ситуации в ЕС». При этом в рамках ограничений в Евросоюзе ввели запрет на любые переводы активов и резервов Центрального банка России, в том числе юридических лиц и органов, действующих от лица регулятора.

Накануне агентство Reuters сообщило, что послы стран — членов ЕС начали письменную процедуру для принятия официального решения Совета ЕС о долгосрочном замораживании российских активов. В статье уточнялось, что этот шаг должен помочь «подготовить почву» для их использования в интересах Украины.

12 декабря глава Евросовета Антониу Кошта сообщил, что российские активы в Евросоюзе будут заморожены до выплат Украине со стороны РФ.

Ранее Захарова одним словом отреагировала на решение ЕК о заморозке активов России.