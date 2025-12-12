На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Индии показали 20-метровую статую Месси

20-метровую статую футболиста Месси показали в Индии
Debajyoti Chakraborty/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Индии презентовали 20-метровую статую аргентинского футболиста Лионеля Месси, передает Ole.

Официальная презентация статуи состоится на стадионе «Солт-Лейк» в Калькутте, вместимость которого составляет 70 000 зрителей. Позже статую установят рядом с монументом в честь Диего Марадоны.

Месси будет следить за церемонией открытия по видеосвязи из соображений безопасности.

Месси выиграл 35 трофеев в составе «Барселоны», шесть титулов он завоевал со сборной Аргентины, а также три были ему вручены в «ПСЖ».

Месси является воспитанником каталонской «Барселоны». В составе главной команды он выступал с 2003 по 2021 год. За этот период он провел 835 матчей, в которых забил 709 мячей. Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов в составе «Барселоны», выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины в 2022 году, дважды Месси выигрывал Кубок Америки, восемь раз аргентинец становился обладателем «Золотого мяча».

Ранее Месси обновил мировой рекорд.

