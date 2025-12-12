Украинец принял своего собутыльника за «российского оккупанта» и отрезал ему голову

Житель одного из сел Уманского района Черкасской области Украины, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, отрезал голову своему собутыльнику. Об этом сообщает «Украина.ру».

«Из-за алкогольного психоза мужчина увидел в своем товарище «российского оккупанта», — отмечается в сообщении.

Сначала 56-летний мужчина нанес 61-летнему оппоненту множественные ножевые ранения, а потом обезглавил тело. Полицейские задержали убийцу.

В ноябре газета Daily Mail писала, что 55-летняя гражданка Украины перерезала горло своему девятилетнему сыну большим кухонным ножом в итальянском городе Муджа. Правоохранители обнаружили тело мальчика прошлой ночью. Известно, что ребенок проживал с отцом, 58-летним гражданином Италии, однако в тот день находился у матери.

Отец поднял тревогу, когда не смог связаться с бывшей женой и сыном. Он вызвал к их дому экстренные службы. Когда силовики проникли в квартиру, ребенок уже был мертв. Его тело лежало в ванной, а мать находилась рядом в шоковом состоянии.

