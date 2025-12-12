Боец UFC Петр Ян ответил на претензии Двалишвили

Боец UFC Петр Ян о Двалишвили: я не знаю, чего он хочет

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян ответил грузину Мерабу Двалишвили, который обвинил его в лицемерии, передает Sport24.

«Мераб обиделся на меня? А чего он ожидал? Он хотел, чтобы мы после боя друзьями стали? Он наговорил всяких гадостей, так что я не знаю, чего он хочет», — сказал Петр Ян.

Утром 7 декабря Ян одолел Двалишвили на турнире UFC 232 и забрал титул. Поединок, который проходил в Лас-Вегасе, продлился пять раундов и завершился единогласным решением судей в пользу Яна со счетом 49-46, 49-46, 48-47. После боя грузинского бойца сразу госпитализировали из-за полученных повреждений.

Бойцы уже встречались — в марте 2023 года Двалишвили одержал победу над Яном единогласным решением судей.

Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе в 2020 году, победив Жозе Альдо. Позже он также выигрывал временный титул чемпиона UFC в легчайшем весе в октябре 2021 года. Он потерял пояс в 2022 году, когда проиграл поединок Алджамейну Стерлингу на турнире UFC 273.

Ранее Петру Яну подарили иномарку в честь победы над Двалишвили.