На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Молодая мать с подругой из Мурманска избили и пытались обрить девушку, это попало на видео

В Мурманске молодая мать с подругой избили и пытались обрить девушку
true
true
true

В Мурманске местные жительницы избили и пытались обрить налысо девушку. Об этом сообщает Telegram-канал «Мурманск сейчас».

Инцидент произошел в жилом помещении и частично попал на видео. Предварительно, недавно ставшая матерью девушка и ее подруга избивали, унижали и всячески издевались над третьей девушкой. Кроме того, они попытались побрить жертву налысо — на кадрах с места происшествия разбросаны отрезанные волосы.

Отмечается, что знакомые негативно характеризуют молодую мать, которая, предварительно, выступала как одна из нападавших. По их словам, она плохо выполняет свои обязанности, а также часто находится в состоянии алкогольного опьянения рядом с ребенком.

Распространившееся в сети видео вызвало возмущение как в Мурманске, так и за его пределами. Сообщается также, что видео сняли и выложили в интернет сами нападавшие.

Ранее в российском регионе подростки толпой избили девушку и сняли это на камеру.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Невероятно заразен. Откуда берется «зимний кишечный грипп» и как его лечить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами