В ЕС назвали условие возвращения российских активов

Евросоюз не отдаст активы РФ, пока Европа испытывает экономические трудности. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС в своем релизе.

«Положение временно запрещает любые прямые или косвенные переводы активов или резервов Центрального банка России, а также любого юридического лица, организации или органа, действующего от имени или по указанию Центрального банка России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мера носит временный характер и должна действовать до тех пор, пока возвращение активов России «создает или угрожает создать серьезные экономические трудности в Союзе и государствах-членах, а также пока сохраняется риск дальнейшего серьезного ухудшения экономической ситуации в Союзе и государствах-членах».

Совет ЕС согласовал бессрочную заморозку российских активов 12 декабря. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в разговоре с РИА Новости отреагировала на это решение одним словом, назвав европейских чиновников «наперсточниками».

Ранее сообщалось, что Euroclear может потерять €16 млрд в России в случае изъятия активов РФ в ЕС.