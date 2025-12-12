На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ЕС назвали условие возвращения российских активов

ЕС не отдаст активы РФ, пока Европа испытывает экономические трудности
Global Look Press

Евросоюз не отдаст активы РФ, пока Европа испытывает экономические трудности. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС в своем релизе.

«Положение временно запрещает любые прямые или косвенные переводы активов или резервов Центрального банка России, а также любого юридического лица, организации или органа, действующего от имени или по указанию Центрального банка России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мера носит временный характер и должна действовать до тех пор, пока возвращение активов России «создает или угрожает создать серьезные экономические трудности в Союзе и государствах-членах, а также пока сохраняется риск дальнейшего серьезного ухудшения экономической ситуации в Союзе и государствах-членах».

Совет ЕС согласовал бессрочную заморозку российских активов 12 декабря. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в разговоре с РИА Новости отреагировала на это решение одним словом, назвав европейских чиновников «наперсточниками».

Ранее сообщалось, что Euroclear может потерять €16 млрд в России в случае изъятия активов РФ в ЕС.

