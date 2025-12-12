На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Компания мужчин напала на студентов-иностранцев в Москве

На востоке Москвы несколько мужчин спровоцировали конфликт со студентами-иностранцами и напали на них. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел 9 декабря на Волжском бульваре. По предварительным данным, компания мужчин, увидев иностранных студентов, стали к ним приставать. Между компаниями завязалась ссора, которая переросла в драку — мужчины напали на учащихся.

Все происходящее нападавшие снимали на видео, которое позже опубликовали в сети. По информации источника, правоохранительные органы задержали хулиганов и доставили их в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее на Урале неадекват избил битой 19-летнего студента.

