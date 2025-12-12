В Переславле-Залесском горит одно из зданий Никитского монастыря

На территории Никитского монастыря в Переславле-Залесском Ярославской области произошел пожар. Об этом РИА Новости сообщили в городской администрации.

По данным администрации, горит одно из зданий монастырского комплекса. На месте происшествия находится глава округа, к тушению привлечен дополнительный расчет воинской части. Детали и причины возгорания уточняются.

10 декабря произошел пожар в здании Правобережного рынка в Невском районе Санкт-Петербурга. Около 17:00 в спасательную службу поступило сообщение о пожаре в доме №16 на улице Дыбенко. Прибывшие на место специалисты установили, что на площади около 1,5 тыс. м² горела внутренняя обстановка двухэтажного здания рынка.

Пожар потушили спустя более 12 часов. По данным МЧС, в результате происшествия пострадал мужчина, которого госпитализировали. Также на месте пожара обнаружили еще одного мужчину без признаков жизни. Из зоны опасности эвакуировали около 100 человек.

