Генпрокуратура Турции начала расследование пропажи саудовского журналиста
Прокуратура Стамбула начала расследование в связи с исчезновением известного саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи, передает турецкий портал NTV.
По сообщению Washington Post, саудовский журналист пропал в Турции после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.
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В Генпрокуратуре Турции отметили, что в настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства исчезновения журналиста.
Агентство Reuters сообщало, что чиновник Саудовской Аравии опроверг сообщение о пропаже Кхашоги, назвав его «ложным». По словам чиновника, журналист зашел в консульство за документами и вскоре после этого покинул здание.