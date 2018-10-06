Генпрокуратура Турции начала расследование пропажи саудовского журналиста

Прокуратура Стамбула начала расследование в связи с исчезновением известного саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи, передает турецкий портал NTV.

По сообщению Washington Post, саудовский журналист пропал в Турции после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

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В Генпрокуратуре Турции отметили, что в настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства исчезновения журналиста.

Агентство Reuters сообщало, что чиновник Саудовской Аравии опроверг сообщение о пропаже Кхашоги, назвав его «ложным». По словам чиновника, журналист зашел в консульство за документами и вскоре после этого покинул здание.