Омбудсмен Украины рассказала о состоянии Вышинского

Украинский омбудсмен Людмила Денисова прокомментировала в своем фейсбуке состояние здоровья главного редактора «РИА Новости — Украина» Кирилла Вышинского, который задержан на Украине по обвинению в государственной измене.

По словам Денисовой, Вышинский «точно» не жалуется на состояние своего здоровья.

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«К нему я уже приезжала два раза. С ним постоянно общаются мои представители», — отметила Денисова.

Она заверила, что Вышинскому передают все необходимые и «качественные» медикаменты.

Украинский омбудсмен также рассказала, что за последние четыре с половиной месяца журналиста девять раз посещали врачи.

Ранее сообщалось, что Вышинского госпитализировали из зала суда.