В Москве закроют участок Филевской линии метро

Участок Филевской линии метро между «Киевской» и «Кунцевской» закрыт для ремонта 6 и 7 октября, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Уточняется, что в выходные временно прекращено движение поездов на участке Филевской линии между станциями «Киевская» и «Кунцевская». Ограничения введены в связи с проведением капитального ремонта открытого участка линии.

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Станции «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская» закрыты для пассажиров. Работа станции «Кунцевская» организована только для перевозки пассажиров по Арбатско-Покровкой линии.

В обычном режиме данный участок метрополитена возобновит работу в понедельник, 8 октября, в 5.30.