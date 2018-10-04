В монастыре под Екатеринбургом произошел пожар

В монастыре Ганина Яма под Екатеринбургом произошел пожар, в настоящий момент он локализован. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ГУМЧС по Свердловской области.

Сообщение о возгорании поступило в 23.25 мск.

«В 00.33 мск пожар локализован. Площадь составляет 70 квадратных метров. Горит церковная утварь на втором этаже и кровля», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что пожар произошел в центральном храме монастыря. В момент возгорания внутри никого не было, о пострадавших не сообщается. В тушении участвуют 16 единиц пожарной техники и 65 человек.