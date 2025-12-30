Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости политики

Лавров назвал главную цель Европы в конфликте на Украине

Лавров: главной целью Европы является сохранение режима в Киеве
Alexander Zemlianichenko/Pool/Reuters

Главной целью Европы является сохранение режима в Киеве, чтобы подготовить новую агрессию против России. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает Telegram-канал ведомства.

«Главная цель Брюсселя, Берлина, Парижа, Лондона — сохранить режим, который спит и видит, чтобы ему помогли выжить и продолжить контролировать какую-то территорию», — сказал глава МИД.

Лавров добавил, что именно такое «образование рядом с Россией» требуется Европе для подготовки новой агрессии против РФ.

28 декабря Лавров назвал Европу главным препятствием на пути к миру на Украине. По его словам, европейская «партия войны» в своих антироссийских идеях готова идти до конца и отправить в зону боевых действий воинские контингенты. Ранее члены «коалиции желающих» называли этот пункт одним из обязательных условий в рамках гарантий безопасности Киеву. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лавров заявил, что Европа не скрывает подготовку к войне с Россией.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27537037_rnd_5",
    "video_id": "record::ce8f6761-f17e-44a6-a930-dfde7f99c209"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+