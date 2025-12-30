Главной целью Европы является сохранение режима в Киеве, чтобы подготовить новую агрессию против России. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает Telegram-канал ведомства.

«Главная цель Брюсселя, Берлина, Парижа, Лондона — сохранить режим, который спит и видит, чтобы ему помогли выжить и продолжить контролировать какую-то территорию», — сказал глава МИД.

Лавров добавил, что именно такое «образование рядом с Россией» требуется Европе для подготовки новой агрессии против РФ.

28 декабря Лавров назвал Европу главным препятствием на пути к миру на Украине. По его словам, европейская «партия войны» в своих антироссийских идеях готова идти до конца и отправить в зону боевых действий воинские контингенты. Ранее члены «коалиции желающих» называли этот пункт одним из обязательных условий в рамках гарантий безопасности Киеву. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лавров заявил, что Европа не скрывает подготовку к войне с Россией.