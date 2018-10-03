По факту крушения вертолета под Костромой возбуждено уголовное дело

После крушения вертолета в Костромской области возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте Северо-западного следственного управления Следственного комитета России на транспорте.

По данным пресс-службы, на месте происшествия в настоящее время работает следственно-оперативная группа, туда выехали криминалисты.

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Как отмечается, разбившийся вертолет принадлежал частному лицу.

По факту крушения судна возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 263 уголовного кодекса России (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц).

Ранее в МЧС рассказали о погибших при крушении вертолета в Костромской области.