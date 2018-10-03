Путин сравнил шпионаж с проституцией

Президент России Владимир Путин заявил, что шпионаж, как и проституция — одна из важнейших профессий в мире. Об этом он заявил в ходе пленарного заседания на форуме «Российская экономическая неделя», передает корреспондент «Газеты.Ru».

Ранее глава государства прокомментировал дело об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, заявив, что удивляется происходящему вокруг этого случая.

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«А возня между спецслужбами — это что, вчера родилось? Как известно, шпионаж и проституция — одна из важнейших профессий в мире? Ну и что?» — добавил Путин.

Также он назвал Скрипаля предателем Родины и подонком.

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