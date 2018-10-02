В Москве уволили двоих полицейских после стрельбы в мужчину из травматики

Двое полицейских в Москве уволены после того, как ранили мужчину из травматического оружия, передает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

«В настоящее время оба сотрудника уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам», — сообщила Волк.

Реклама

Согласно имеющейся информации, конфликт со стрельбой произошел 30 сентября на улице Дербеневская. Когда полицейские прибыли на место происшествия, был обнаружен 25-летний молодой человек с нанесенными из травматического оружия ранениями.

Оперативники уголовного розыска УВД по Южному округу столицы задержали двух сотрудников отдела МВД РФ по Даниловскому району по подозрению в стрельбе.