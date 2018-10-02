В Карелии по подозрению в педофилии задержали директора музея

По словам источника в правоохранительных органах, в Карелии был задержан директор Медвежьегорского районного музея, передает РИА «Новости».

«Задержаны двое. Да, один из них директор музея», — сказал источник.

На сайте Следственного управления Следственного комитета по Республике Карелия сообщается, что двое мужчин подозреваются в развратных действиях, совершенных в отношении несовершеннолетнего Против них было возбуждено уголовное дело в соответствии со ст. «Совершение развратных действий в отношении несовершеннолетнего».