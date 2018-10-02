Жительница Ставрополья попыталась «заказать» шумевших соседей
Жительницу Буденновска, Ставропольский край, задержали, когда она пыталась за 100 тыс. руб. заказать убийство соседей, постоянно сверливших стену. Об этом сообщает управление СК по региону.
По данным ведомства, в начале сентября между подозреваемой и ее соседями произошел конфликт из-за того, что те сверлили несущую стену домовладения женщины. Позднее женщина решила организовать убийство соседей.
Она стала искать исполнителя заказа, о чем узнали правоохранители.
«В роли исполнителя убийства выступил оперуполномоченный отдела полиции, которому за убийство семейной пары подозреваемая пообещала 100 тыс. руб.», — говорится в сообщении СК.
«Киллер» предоставил женщине доказательство исполнения заказа в виде фотографии, после чего женщина передала сотруднику полиции обещанную сумму денег. Злоумышленницу задержали.
Возбуждено уголовное дело о «покушении на подстрекательство на заказное убийство».
Следственный комитет также опубликовал видеозапись разговора женщины и «киллера».