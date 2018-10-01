После нападения мужчины с ножом в Москве объявлен план «Перехват»

Неизвестный мужчина ранил ножом человека в районе Строгино на северо-западе Москвы, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным источника, в настоящее время для розыска подозреваемого в столице введен план «Перехват».

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Он также добавил, что мужчина, ранивший ножом человека, скрылся с места преступления на автомобиле белого цвета с тульскими номерами.

Ранее источник рассказал подробности ограбления со стрельбой на Варшавском шоссе в Москве, после которого полицейские также объявили план «Перехват».