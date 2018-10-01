Открывшего порностудию в челябинской квартире американца приговорили к колонии

Гражданина США Дэвида Лэнга суд Челябинска приговорил к 7,5 годам лишения свободы в колонии общего режима, признав виновным в изготовлении и обороте порнографии с участием несовершеннолетних, передает РИА «Новости».

«Суд признал Лэнга виновным в совершении шести преступлений, связанных с изготовлением и оборотом материалов с порноизображением несовершеннолетних, и назначил наказание в виде семи лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщили в суде.

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Отмечается, что подсудимый был освобожден от наказания по статьям о половом сношении совершеннолетнего с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, и о развратных действиях, в связи с истечением сроков давности.

Лэнг был арестован в Челябинске по подозрению в изготовлении порно в конце 2015 года.