Катер с чиновниками перевернулся в Запорожье, один из них попал под винт

Представители государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что из катера, который шел на высокой скорости по Днепру, выпали двое мужчин, передает ФАН.

Сообщается, что один из них попал под винт лодки, в результате чего получил тяжелые травмы, тело второго было найдено спустя несколько часов в реке. Всего на борту катера находились три человека.

По словам местного рыбака, мужчины находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Один из них, рассказал он, является руководителем Запорожского рыбоохранного патруля. В настоящий момент ведутся поиски третьего чиновника.