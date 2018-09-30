В Кузбассе при пожаре в частном доме погибли три ребенка

При пожаре в частном доме в городе Анжеро-Судженск в Кемеровской области погибли три ребенка. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК) России.

В СК сообщили, что инцидент произошел в воскресенье, 30 сентября, в районе 20.00 (16.00 мск). В это время поступило сообщение о пожаре в частном доме.

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«Погибли трое малолетних детей... Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», — говорится в сообщении регионального СК.

В ведомстве отметили, что в данный момент на месте происшествия работает следственная группа. Также следователи выясняют, состояла ли семья погибших детей в органах профилактики.

Ранее сообщалось, что на Урале при пожаре в частном доме пострадали дети.